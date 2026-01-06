Хоккеист "Филадельфии" Мичков пропустил тренировку из-за повреждения

Российский форвард получил удар по ноге в матче против "Эдмонтона"

Редакция сайта ТАСС

Матвей Мичков © Emilee Chinn/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Матвей Мичков пройдет обследование из-за повреждения ноги. Об этом сообщил главный тренер "Филадельфии" Рик Токкет, комментарий которого приводит журналист Чарли О'Коннор на своей странице в X.

Мичков пропустил тренировку команды во вторник. В игре против "Эдмонтона" (5:2) российский форвард получил удар по ноге.

Мичкову 21 год, в текущем сезоне форвард провел 40 матчей, набрав 23 очка (9 шайб + 14 передач).