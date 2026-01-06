Сотрудников РУСАДА пригласили на Игры Центральной Америки

Игры пройдут с 24 июля по 8 августа

Редакция сайта ТАСС

Здание РУСАДА © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники отдела образования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) получили приглашение на Игры стран Центральной Америки и Карибского бассейна, которые пройдут летом 2026 года в Доминиканской Республике. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Важный сигнал извне: международные коллеги все чаще приглашают наших экспертов. Например, сотрудникам образовательного отдела РУСАДА поступило предложение участвовать в антидопинговой программе Центральноамериканских и Карибских игр в Санто-Доминго в 2026 году. Для нас это не просто признание - это ответственность, и мы готовы ее нести", - рассказала Логинова.

Игры стран Центральной Америки и Карибского бассейна пройдут в столице Доминиканской Республики с 24 июля по 8 августа. Это будут юбилейные, 25-е Игры. Предыдущие соревнования проходили летом 2023 года в Сальвадоре, в них принимали участие спортсмены из 37 стран, было разыграно 443 комплекта наград в 44 видах спорта.