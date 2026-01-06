Шайба Кузьменко принесла "Лос-Анджелесу" победу над "Миннесотой" в НХЛ

Также российский форвард отметился результативной передачей

Редакция сайта ТАСС

Андрей Кузьменко (слева) © Ronald Martinez/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко забросил шайбу и отдал результативную передачу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Миннесоты".

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Лос-Анджелеса". В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогель (36-я минута), Кевин Фиала (38), Кузьменко (50) и Адриан Кемпе (59). У проигравших отличились Джаред Сперджен (46) и Райан Хартман (56).

Кузьменко забросил девятую шайбу в сезоне, также на счету 29-летнего форварда 6 передач в 36 матчах.

"Лос-Анджелес" поднялся на четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 45 очков в 41 матче. "Миннесота" идет третьей в Центральном дивизионе, имея в активе 58 очков после 44 встреч.

В следующем матче "Лос-Анджелес" 8 января дома примет "Сан-Хосе", "Миннесота" днем позднее на выезде сыграет с "Сиэтлом".