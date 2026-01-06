Сборная России по спортивной гимнастике начнет готовиться к сезону 8 января

Сбор на базе "Озеро Круглое" продлится две недели

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Первый сбор национальной команды России по спортивной гимнастике начнется 8 января. Об этом ТАСС рассказала старший тренер сборной Валентина Родионенко.

"Первый в 2026 году тренировочный сбор начнется 8 января, в этот день члены сборной команды приедут на базу "Озеро Круглое", - рассказала Родионенко. - Мы ждем на сборе всех сильнейших гимнастов, включая призеров последнего чемпионата мира Ангелину Мельникову и Даниела Маринова. Сбор продлится две недели".

Главным стартом сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Это будет первый квалификационный турнир на Олимпиаду-2028. Сборные, занявшие первые три места в мужском и женском командных первенствах, станут обладателями путевок на Игры в Лос-Анджелес.