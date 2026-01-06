В КБР увеличили охват адаптивным спортом за счет открытия новых центров

Большая часть спортсменов занимаются в республиканской Спортивно-адаптивной школе

НАЛЬЧИК, 6 января. /ТАСС/. Охват адаптивным спортом в Кабардино-Балкарии (КБР) увеличили за счет открытия в муниципалитетах пяти новых групп. Более 100 человек в республике сейчас посещают различные секции. Об этом рассказал ТАСС заместитель министра спорта КБР Аслан Анаев.

"В 2025 году в Кабардино-Балкарии были открыты пять групп и отделений по адаптивной физкультуре и спорту в городе Нальчике, Зольском, Терском, Лескенском и Прохладненском районах. Сейчас более 100 человек с повышенными потребностями здоровья заняты адаптивным спортом, и мы стремимся увеличить количество", - сказал Анаев.

Большая часть спортсменов занимаются в республиканской Спортивно-адаптивной школе в столице КБР по таким видам спорта, как легкая атлетика, бочча, стрельба из лука, плавание, тхэквондо, голбол. В 2025 году школа получила новое оборудование и инвентарь на сумму более чем 1,4 млн рублей за счет федеральной и региональной субсидий. В числе приобретений - подъемник для бассейна и оборудование для игры в бочча. В образовательном учреждении тренируются в том числе пять участников и ветеранов СВО.