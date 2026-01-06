Агент Федоровцевой назвала антироссийские настроения причиной отказа в визе

Ранее газета Hurriyet сообщила, что Польша отказала волейболистке "Фенербахче" в получении визы для въезда в страну перед матчем Лиги чемпионов с "Лодзем"

Арина Федоровцева © AP Photo/ Kyusung Gong

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Антироссийские настроения стали причиной проблем с въездом в Польшу российской волейболистки "Фенербахче" Арины Федоровцевой. Об этом ТАСС заявила мать и агент спортсменки Екатерина Федоровцева.

Как ранее сообщила газета Hurriyet, Польша отказала российской волейболистке в получении визы для въезда в страну перед матчем Лиги чемпионов. "Фенербахче" 6 января на выезде сыграет с "Лодзем".

"Арина, как и весь коллектив клуба, крайне удивлена подобному развитию событий, - сказала Федоровцева. - Логичных объяснений данной выходке нет, тем более что Арина и в 2025 году неоднократно посещала страны шенгенской зоны. Невыдача визы спортсмену для участия в групповом этапе Лиги чемпионов нарушает принципы справедливой спортивной конкуренции и является актом неуважения не только к спортсмену и клубу "Фенербахче", но и к Турции в целом. Видимо, антироссийские рефлексы у некоторых чиновников берут верх над здравым смыслом".

Федоровцевой 21 год. Она является двукратной чемпионкой Турции и обладательницей Кубка Турции. В России волейболистка выступала за казанское "Динамо" (ныне "Динамо - Ак Барс") и стала чемпионкой страны 2020 года. Дважды она выигрывала Кубок России. В 2020 году Федоровцева в составе сборной России стала победительницей юниорского чемпионата Европы и была признана самым ценным игроком турнира. Спустя год спортсменка выступала на Олимпиаде в Токио.

"Фенербахче" одержал две победы в двух матчах Лиги чемпионов и занимает 1-е место в таблице группы В. "Лодзь" потерпел два поражения и находится на последней строчке квартета.