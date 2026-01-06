Фетисов назвал беспределом поведение IIHF в отношении России

С 2022 года IIHF не допускает сборные России и Белоруссии до международных соревнований

Редакция сайта ТАСС

Вячеслав Фетисов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. То, как сейчас ведет себя Международная федерация хоккея (IIHF), можно назвать беспределом. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

После февраля 2022 года IIHF не допускает сборные России и Белоруссии до международных соревнований. 11 декабря было объявлено, что Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям, в том числе в командных видах спорта, допустить российские и белорусские юношеские команды до соревнований с флагом и гимном.

"Считаю, что так, как ведет себя IIHF, это полный беспредел. Вся та хоккейная семья, которая, казалось, была дружной, ведет себя совсем не по-мужски, - сказал Фетисов. - У меня нет веры ни во что, тем более с теми, которые сейчас рулят мировым спортом. У них там всяких трюков заготовлено, даже противно об этом рассуждать".

Во вторник сборная Швеции стала чемпионом мира среди молодежных команд.