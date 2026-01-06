Самсонов: от Овечкина уже нереально ожидать 50 голов за сезон в НХЛ

40-летний форвард забросил 17 шайб в 43 матчах нынешнего сезона

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. От капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина не стоит ожидать 50 голов за регулярный сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 30 заброшенных шайб для него будет великолепным результатом. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

В ночь на вторник Овечкин оформил дубль в домашней игре с "Анахаймом" (7:4). Овечкин прервал безголевую серию из четырех игр, 40-летний форвард забросил 17 шайб в 43 матчах нынешнего сезона, также в его активе 19 передач. Россиянин довел общее количество заброшенных шайб в НХЛ до 914, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге с учетом плей-офф до 25 шайб. В последний раз Овечкин забрасывал 50 шайб в сезоне-2021/22, отметку в 30 голов он преодолевал в 2024 году.

"Редко у кого сезон получается ровным. Но я повторюсь в том, что у Александра практически очко за игру, он практически каждую неделю бьет какой-то рекорд, - сказал Самсонов. - Он идет по пути, когда в своем возрасте должен дойти до отметки в 30 шайб - это будет великолепным результатом, если так получится. Ожидать 50 шайб от него нереально, но он все равно делает погоду в команде".

"Он до сих пор огромная часть команды, по-другому и не скажешь. Как и у всех голеадоров, у него будет неделя, две, когда он забьет шесть шайб в шести играх, потому что он может поймать ход игры", - пояснил Самсонов.

В прошедшей игре Овечкин обновил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в играх на домашней арене, доведя показатель до 350 голов. Россиянин обошел канадца Горди Хоу (348). Также он повторил рекорд чеха Яромира Ягра по победным шайбам с учетом матчей плей-офф (151).