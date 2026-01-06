Олимпийский чемпион Аблязин стал тренером глубокого резерва сборной России

Он отвечает за опорный прыжок, акробатику и силовую подготовку

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2021 года Денис Аблязин привлекается к тренерской работе с юными гимнастами из глубокого резерва сборной России. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Аблязин привлекается к тренерской работе со спортсменами глубокого резерва сборной России, он в декабре уже был на сборе, - рассказала Родионенко. - Он грамотный и очень ответственный человек, с большим желанием работает. Под его началом мальчики 10-12 лет. Денис отвечает за опорный прыжок, акробатику и силовую подготовку".

Аблязину 33 года, на Играх 2021 года в Токио вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским он выиграл золото в командном турнире, также спортсмен завоевал серебряную медаль в опорном прыжке. С Олимпиады 2016 года гимнаст вернулся с серебром, полученным за выступления в командном турнире и за опорный прыжок, и бронзой за упражнения на кольцах. На дебютных для себя Играх-2012 в Лондоне Аблязин был вторым в опорном прыжке и третьим в вольных упражнениях.

Последний раз Аблязин принимал участие в соревнованиях в марте 2024 года, когда на чемпионате России в Сириусе получил травму колена. Тогда он стал чемпионом страны в командном первенстве и завоевал бронзу в опорном прыжке.