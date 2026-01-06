Самсонов: сборной России по хоккею не хватало на молодежном чемпионате мира

Победителем турнира, который проходил в США, стала сборная Швеции

Редакция сайта ТАСС

© David Berding/ Getty Images

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российских хоккеистов не хватало на завершившемся молодежном чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

Во вторник сборная Швеции стала чемпионом мира, обыграв в финале чехов со счетом 4:2. Соревнования прошли в Сент-Поле (штат Миннесота, США). 11 декабря было объявлено, что Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям, в том числе в командных видах спорта, допустить российские и белорусские юношеские команды с флагом и гимном.

"Мы все надеемся, что сборная России поскорее вернется на турниры не только в юниорский хоккей. На этом турнире реально российской команды не хватало, 100 процентов, - сказал Самсонов. - Всегда есть команды, которые немного по-другому будут готовиться, играя против сборной России. Это связано с тем, что они не хотят ударить в грязь лицом, и на топовых соперников они настраиваются по-другому. И от этого игры получаются намного интересней, даже если они особо ничего не решают".

5 января исполнилось 15 лет, как сборная России в последний раз выигрывала молодежный чемпионат мира.