Волейболистка Федоровцева предпримет новые попытки получения европейской визы

Ранее стала известно, что выступающая за "Фенербахче" россиянка не сыграет в матче Лиги чемпионов в Польше из-за истечения срока действия визы

Редакция сайта ТАСС

Арина Федоровцева © Toru Hanai/ Getty Images

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российская волейболистка "Фенербахче" Арина Федоровцева повторно подаст документы на европейскую визу. Об этом ТАСС заявила мать и агент спортсменки Екатерина Федоровцева.

Как ранее сообщила газета Hurriyet, Федоровцева не сыграет в гостевом матче Лиги чемпионов с польским "Лодзем" из-за истечения срока действия визы. Встреча состоится 6 января в Польше.

"Вопросами визового обеспечения команды занимается администрация клуба, а не игроки самостоятельно, - сказала Федоровцева. - Поэтому ваш вопрос я переадресовываю им. Со своей стороны я уверена, что несправедливость в отношении Арины будет в ближайшее время исправлена и многочисленные любители волейбола в Европе смогут увидеть игры клуба "Фенербахче" в полном составе".