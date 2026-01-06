На Запорожье оснастили новым оборудованием 19 спортивных организаций

Благодаря поддержке фонда "Наш спорт" запорожцы выступают в форме с государственной символикой

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Новое оборудование получили 19 спортивных учреждений Запорожской области в 2025 году, в том числе Центр спортивной подготовки и четыре спортшколы. Об этом сообщили в Минспорта региона.

"Новым оборудованием оснащены четыре спортшколы и Центр спортивной подготовки Запорожской области. Еще 14 бюджетных физкультурно-спортивных организаций получили оборудование на 54 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря поддержке фонда "Наш спорт" запорожцы занимаются и выступают в форме с государственной символикой. "У нас уже есть футбольные лиги, в общей сложности восемь площадок. Это позволит каждому университету проводить как домашние матчи, так и выездные игры", - отметили в ведомстве.

В 2025 году в области состоялись два крупных спортивных форума: региональный "Путь к рекордам - 2025" и межрегиональный "Юг за спорт", в котором приняли участие делегаты из исторических России, рассказали в запорожском Минспорта. При этом на форуме "Юг за спорт" область подписала меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта с другими регионами Донбасса и Новороссии.