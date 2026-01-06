Специалисты по программе "Земский тренер" получили порядка 83 млн рублей

В 2025 году программа реализовывалась в пилотном режиме в Центральном и Дальневосточном федеральных округах

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Специалисты по спортивной подготовке, подписавшие контракт на работу в малых населенных пунктах Центрального федерального округа и Дальневосточного федерального округа, получили в общей сложности более 83 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Целью программы является восполнение кадрового дефицита в сфере физической культуры и спорта в малых населенных пунктах страны за счет поощрительных выплат специалистам, которые переедут в населенные пункты с количеством жителей до 50 тыс. человек и подпишут контракт не менее чем на пять лет.

"Программа "Земский тренер" стартовала по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. В 2025 году она реализовывалась в пилотном режиме в Центральном и Дальневосточном федеральных округах, - отметил Чернышенко. - Теперь в 26 регионах на свободные вакансии пришли тренеры, которые будут вовлекать ребят в регулярные занятия спортом и готовить их к соревнованиям. Единовременная выплата участникам программы составляет от 1 до 2 млн рублей в зависимости от региона. С 2026 года "Земский тренер" начнет работать практически во всех субъектах России".

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев напомнил, что в общей сложности до конца 2028 года на реализацию программы в бюджете предусмотрено 2,73 млрд рублей. "В 2026 году, по плану, это позволит привлечь на работу в малые населенные пункты 329 работников сферы физической культуры и спорта. Это означает, что в малые города и сельские территории придут новые специалисты, готовые работать с детьми и молодежью, развивать массовый спорт и систему подготовки будущих чемпионов - эти задачи перед нами ставит президент России. Мы ориентируемся на долгосрочный эффект, необходимость обеспечить устойчивую кадровую базу в регионах. Программа станет важным шагом в укреплении спортивного потенциала страны", - отметил Дегтярев.

С 2026 года программа "Земский тренер" начнет работать практически во всех регионах России, кроме трех городов федерального значения, которые не попадают под условия программы. По данным Минспорта России, базовая потребность в специалистах составляет более 2 900 человек. Участниками программы смогут стать граждане России с высшим или средним профессиональным образованием, заключившие трудовой договор на полную ставку с организацией физической культуры и спорта и обязавшиеся проработать на новом месте не менее пяти лет.