Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии по футболу
Редакция сайта ТАСС
09:48
МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Виктор Гончаренко назначен главным тренером сборной Белоруссии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.
Контракт с 48-летним тренером рассчитан на 4 года.
Ранее Гончаренко тренировал "Пари Нижний Новгород", екатеринбургский "Урал", московский ЦСКА, "Краснодар", белорусский БАТЭ, краснодарскую "Кубань" и "Уфу". Вместе с БАТЭ он шесть раз становился победителем чемпионатов Белоруссии, с ЦСКА дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России и один раз побеждал в игре за Суперкубок России.