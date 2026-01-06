ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии по футболу

Контракт с бывшим тренером ЦСКА и "Краснодара" рассчитан на четыре года
Редакция сайта ТАСС
09:48

Главный тренер сборной Белоруссии Виктор Гончаренко

© Степан Ноздрев/ ТАСС

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Виктор Гончаренко назначен главным тренером сборной Белоруссии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Контракт с 48-летним тренером рассчитан на 4 года.

Ранее Гончаренко тренировал "Пари Нижний Новгород", екатеринбургский "Урал", московский ЦСКА, "Краснодар", белорусский БАТЭ, краснодарскую "Кубань" и "Уфу". Вместе с БАТЭ он шесть раз становился победителем чемпионатов Белоруссии, с ЦСКА дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России и один раз побеждал в игре за Суперкубок России. 