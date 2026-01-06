Прощание со спортивным журналистом Гескиным пройдет 10 января

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Прощание со спортивным журналистом Владимиром Гескиным состоится 10 января в подмосковном Реутове. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Гескин.

"Прощание с Владимиром Гескиным состоится 10 января в Николо-Архангельском крематории в городе Реутов после 15:00", - сообщил собеседник агентства.

Гескин умер на 74-м году жизни. Он работал в спортивной журналистике с 1974 года и осветил девять Олимпийских игр - шесть летних и три зимних. Гескин работал в "Советском спорте", в 1991 году стал одним из основателей газеты "Спорт-Экспресс".