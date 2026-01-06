На Запорожье провели 14 спортивных мероприятий для людей с инвалидностью

В них приняли участие почти 400 человек

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Почти 400 человек приняли участие в 14 проведенных физкультурных мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья в Запорожской области в 2025 году. Об этом сообщили в Минспорта региона.

"Особое внимание уделяется адаптивному спорту: в регионе работают три официальные общественные организации для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году состоялись 14 физкультурных мероприятий для людей с инвалидностью, в которых приняли участие почти 400 человек", - говорится в сообщении.

Всего же Центр спортивной подготовки Запорожской области провел более 130 физкультурных мероприятий, в которых приняли участие 6 500 человек. Среди них лиги по разным видам спорта, спортивные фестивали, спартакиады, уточнили в министерстве.

За 2025 год почти 2 тыс. спортсменов сборных команд Запорожской области приняли участие в соревнованиях разных уровней по 20 видам спорта. При этом призерами стали 335 спортсменов.

Как рассказали в запорожском ведомстве, "ежемесячное денежное вознаграждение получили 35 победителей и призеров разных соревнований и 15 тренеров, чьи воспитанники показали высокие результаты". Кроме того, за счет регионального бюджета провели учебно-тренировочные сборы по девяти видам спорта, в которых приняли участие более 130 спортсменов и тренеров сборных команд. Еще шесть организаций получили финансовую помощь из федерального бюджета, заключили в Минспорта Запорожской области.