Футболист Рахмоналиев перешел из "Рубина" в "Сабах"

Ранее полузащитник выступал за клуб из Азербайджана на правах аренды

Редакция сайта ТАСС

Умарали Рахмоналиев (на переднем плане) © Сергей Бобылев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 6 января. /ТАСС/. Узбекистанский полузащитник Умарали Рахмоналиев перешел из казанского "Рубина" в бакинский "Сабах". Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

Сроки соглашения не уточняются. Ранее Рахмоналиев выступал за "Сабах" на правах аренды.

Рахмоналиеву 22 года, он являлся игроком "Рубина" с 1 января 2023 года, а также выступал за узбекский "Бунёдкор". В составе "Сабаха" полузащитник стал обладателем Кубка Азербайджана, в составе молодежной сборной Узбекистана выигрывал чемпионат Азии в 2023 году, забив победный гол в финале.