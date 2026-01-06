МХК "Спартак MAX" объявил о назначении нового главного тренера

Команду возглавил Альберт Мальгин

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Альберт Мальгин возглавил московский молодежный хоккейный клуб "Спартак MAX". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сроки соглашения не уточняются.

Мальгину 59 лет, в текущем сезоне он возглавлял клуб Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги "Молот" из Перми. Он начал тренерскую карьеру в 2007 году и работал с клубами из Швейцарии. В качестве игрока выступал за "Молот" и воскресенский "Химик", позднее перебрался за рубеж и играл за клубы из Словакии, Германии и Швейцарии.

В тренерский штаб Мальгина вошел Алексей Ткачук, выступавший за красно-белых с 1988 по 2002 год. Вместе со "Спартаком" Ткачук стал двукратным обладателем Кубка Шпенглера, серебряным и бронзовым призером чемпионатов страны. В составе сборной России он выступал на чемпионате мира 1992 года, играя в одном звене с Алексеем Жамновым и Александром Барковым.