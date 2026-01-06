Рожков отметил сильный и сыгранный состав сборной России по следж-хоккею

В декабре команда выиграла Кубок континента в Ханты-Мансийске

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Матчи Кубка континента по следж-хоккею показали, что у сборной России сильный и сыгранный состав, который может составить серьезную конкуренцию признанным мировым лидерам - сборным США и Канады. Об этом ТАСС заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Приятно, что новый этап для команды, когда мы снова выступаем под гербом, гимном и флагом России, начался с победы на турнире в Ханты-Мансийске. Сейчас мы ждем, когда Международный паралимпийский комитет утвердит календарь соревнований на 2026 год и определит время и место проведения предстоящих чемпионатов мира. Отталкиваясь от этого, будет сформирован календарь сборов и соревнований, и начнется работа по подготовке команды в новом паралимпийском цикле к Играм 2030 года", - сказал Рожков.

Рожков отметил, что в период отстранения от международных стартов Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и тренерский штаб при поддержке Министерства спорта РФ и ПКР увеличили количество всероссийских соревнований и тренировочных сборов.

"Это позволило сохранить опыт и мастерство сборной России. Подготовка строилась с акцентом на перспективную молодежь и привлечение наших опытных спортсменов. За это время появились перспективные молодые спортсмены, которые демонстрируют высокий уровень игры: Кирилл Афонасов, Ринат Тухватуллин, Артем Карапухин, Владимир Пызин. Не разочаровывают и ветераны сборной: Дмитрий Лисов, Иван Кузнецов, Дмитрий Галкин, Василий Варлаков, Максим Кузьминых. Игры Кубка континента показали, что у нас сильный и сыгранный состав, который может составить серьезную конкуренцию признанным мировым лидерам - сборным США и Канады". - подчеркнул глава ПКР.

Кубок континента по следж-хоккею прошел в Ханты-Мансийске с 14 по 20 декабря. Соревнования были организованы Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Континентальной хоккейной лигой при поддержке Министерства спорта РФ, Паралимпийского комитета России и правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В турнире приняли участие серебряные призеры XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов мира - сборная России (основной и резервный составы), бронзовые призеры XIII зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине - сборная Китая, а также серебряные призеры чемпионата мира в группе C - сборная Казахстана. В финальном матче первая сборная России обыграла команду Китая со счетом 5:2 и стала победителем Кубка континента по следж-хоккею.