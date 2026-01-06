В федерации водных видов спорта оценили результаты россиян в 2025 году

Российские спортсмены впервые за шесть лет выступили на чемпионате мира

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские спортсмены, выступающие в водных видах, серьезно заявили о себе в 2025 году. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

В 2025 году российские спортсмены впервые за шесть лет выступили на чемпионате мира, где заняли четвертое место в командном зачете, завоевав шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали.

"Мы показали хорошие результаты. Мы довольно серьезно о себе заявили после шести лет отсутствия. Очень многие команды за время нашего отсутствия смирились с тем, что нас нет на мировой арене и привыкли к этому, но судьба оказалась не на их стороне. Мы вернулись в самый ответственный момент полностью готовыми к конкуренции", - сказал Габдуллин.