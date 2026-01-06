Иван Емельяненко проведет несколько поединков в 2026 году

Ранее боец победил Максима Щербакова в первом поединке после выхода из тюрьмы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский боец Иван Емельяненко проведет несколько поединков в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее Емельяненко победил Максима Щербакова в первом поединке после выхода из тюрьмы.

"Иван проведет несколько поединков в этом году, - сказал собеседник агентства. - Он сейчас тренируется и готовится, держит себя в форме. Он по-настоящему возвращается".

Емельяненко был осужден на 1,5 года и отбывал наказание в Белгородской области. Уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено после того, как он принял участие в потасовке. Он вышел на свободу в конце сентября.

Ивану Емельяненко 37 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко, за свою карьеру провел несколько поединков в смешанных единоборствах и боксе.