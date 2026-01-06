FIS предоставила нейтральные статусы трем российским сноубордистам

Нейтральные статусы получили Ярослав Степаненко, Арсений Томин и Кристина Пауль

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские сноубордисты Ярослав Степаненко, Арсений Томин и Кристина Пауль получили нейтральные статусы. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Ранее нейтральные статусы получили сноубордисты Полина Каримова, Ярослав Ленчевский, Мария Травиничева, Илья Хуртин и Варвара Романова.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.