Имеющий нейтральный статус двоеборец Галунин пока не получил шенгенскую визу

Спортсмен лишен возможности выступать на соревнованиях в Европе

Артем Галунин © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский двоеборец Артем Галунин, получивший почти месяц назад разрешение от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) выступать в нейтральном статусе, до сих пор лишен возможности участвовать в отборе на Олимпийские игры из-за отсутствия шенгенской визы. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Александр Святов.

FIS сообщила о присвоении нейтрального статуса Галунину 12 декабря.

"Артем до сих пор не получил шенгенскую визу, поэтому лишен возможности выступать на соревнованиях в Европе", - рассказал Святов.

Отбор на Олимпиаду-2026 у двоеборцев будет проходить до 18 января. Ближайший этап Кубка мира по лыжному двоеборью пройдет с 8 по 11 января в Отепя (Эстония), с 16 по 18 января - в Оберхофе (Германия). С 9 по 11 января в германском Клигентале состоится этап Континентального кубка по лыжному двоеборью, на котором также можно заработать квалификационные очки.

Галунину 26 лет, он является участником Олимпиады-2022 в Пекине. 7 декабря Галунин победил на международном Кубке "Тагильская сталь", в котором принимали участие также лыжные двоеборцы из Казахстана и Белоруссии.