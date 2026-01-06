Хоккеисты "Адмирала" проиграли первый матч под руководством Браташа

Нападающий "Сибири" Широков достиг отметки в 250 голов в КХЛ

Главный тренер "Адмирала" Олег Браташ © Артем Коротаев/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 6 января. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" со счетом 2:5 уступил новосибирской "Сибири" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 11 463 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Широков (15-я и 45-я минуты), Валентин Пьянов (20), Архип Неколенко (34) и Федор Гордеев (34). У проигравших отличились Никита Тертышный (10) и Кайл Олсон (56).

Благодаря дублю Широков достиг отметки в 250 голов в КХЛ. Нападающий стал седьмым игроком, которому покорилось данное достижение. Ранее это удавалось Сергею Мозякину (419), Владимиру Шипачеву (314), Найджелу Доусу (293), Данису Зарипову (292), Александру Радулову (288) и Никите Гусеву (266).

"Адмирал" провел первый матч под руководством Олега Браташа. Он был назначен на эту должность 4 января. Браташ сменил в качестве главного тренера Леонида Тамбиева, который был отстранен от работы с командой 6 декабря.

"Сибирь" занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 43 матчах. "Адмирал" идет на последней, 11-й строчке с 33 очками после 40 игр. В следующем матче "Сибирь" примет ярославский "Локомотив" 8 января, "Адмирал" в этот же день сыграет в гостях против нижнекамского "Нефтехимика".