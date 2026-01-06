Свищев: МОК должен наказывать за провокации в отношении россиян на ОИ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту считает, что МОК и международные федерации должны занимать более активную политику по отношению к провокаторам

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) должен наказывать за совершение провокаций в адрес российских спортсменов на Олимпийских играх в Италии. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Провокации в спорте были, есть и будут. Здесь очень важна позиция МОК в том числе, - сказал Свищев. - МОК и международные федерации должны занимать более активную, агрессивную политику по отношению к тем, кто в адрес России и Белоруссии будут создавать спорные ситуации, провоцировать лозунгами, высказываниями, акциями, плакатами, вопросами через журналистику. Такие вещи должны пресекаться. Олимпиада должна быть свободна от политики. Если какие-то группы будут создавать проблемы, а мы знаем, что украинская диаспора широко представлена в Европе, это нужно пресекать. Оргкомитет Игр должен пресекать любые провокации по национальному признаку, нужно забирать плакаты, людей".

Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены могут участвовать в ней в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах.