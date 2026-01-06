"Металлург" обыграл "Локомотив" в матче лидеров конференций КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:4 в овертайме

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Металлурга" © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 6 января. Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:4 в овертайме одержал победу над ярославским "Локомотивом" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 500 зрителей.

Голы у победителей забили Люк Джонсон (26-я минута), Андрей Козлов (46), Дмитрий Силантьев (50), Макар Хабаров (56) и Валерий Орехов (65). В составе проигравших шайбы забросили Никита Черепанов (4), Максим Шалунов (20), Артур Каюмов (48) и Мартин Гернат (60).

"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 66 очками в 41 матче. "Локомотив" является лидером Западной конференции, набрав 59 очков после 44 встреч. В следующем матче "Металлург" примет омский "Авангард" 8 января, "Локомотив" в этот же день встретится на выезде с новосибирской "Сибирью".