"Спартак" обыграл "Северсталь" в 200-м матче под руководством Жамнова

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:1 победил череповецкую "Северсталь" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 536 зрителей.

У "Спартака" дубль оформил Нэйтан Тодд (37-я и 48-я минуты). В составе "Северстали" гол забил Адам Лишка (60).

"Спартак" провел 200-й матч под руководством Алексея Жамнова. За всю историю больше матчей во главе команды провели только Борис Майоров (273), Александр Якушев (246) и Борис Кулагин (229).

"Северсталь" занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции с 57 очками в 43 матчах. "Спартак" идет на 7-й позиции, набрав 49 очков по итогам 42 проведенных встреч. В следующем матче "Северсталь" примет минское "Динамо" 8 января, "Спартак" 11 января сыграет в гостях против московского ЦСКА.