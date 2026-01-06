Российские гандболисты обыграли команду Китая на Кубке дружбы

В другом матче игрового дня сборная Белоруссии переиграла вторую команду России

Гандболисты сборной России © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сборная России по гандболу со счетом 40:20 одержала победу над командой Китая в матче Кубка дружбы. Соревнования проходят в Москве.

В другом матче игрового дня сборная Белоруссии переиграла вторую команду России (36:22).

В заключительном матче турнира, который пройдет 7 января, сборная России сыграет против команды Белоруссии. Вторая команда России встретится со сборной Китая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под Международной федерации гандбола и Европейской гандбольной федерации.