Квартальнов: удара коньком в ситуации с голом в ворота ЦСКА не было

В начале третьего периода при счете 2:3 судьи после видеопросмотра не засчитали гол Борикова

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов считает, что игры коньком у Егора Борикова в ситуации с забитым голом, который был не засчитан, не было в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Такое мнение он высказал журналистам.

"Динамо" уступило в Москве ЦСКА со счетом 2:4. В начале третьего периода при счете 2:3 судьи после видеопросмотра не засчитали гол Борикова. Форвард "Динамо" Вадим Шипачев выступил в качестве ассистента и мог набрать 1000-е очко в КХЛ. В эпизоде с первым голом "Динамо" Шипачев выступил в качестве ассистента и набрал 999 очков (314 голов + 685 результативных передач) в КХЛ.

"Выплеснули эмоции - это одно (после гола Борикова игроки команды выскочили на лед, чтобы поздравить Шипачева - прим. ТАСС). Это такой ключевой момент, ведь удара ногой не было", - сказал Квартальнов.

По словам тренера, арбитры повлияли на ход прошедшей игры, учитывая выписанный штраф за оскорбление судей вратарю "Динамо" Василию Демченко. "Идет игра хороших команд, много голов, и каждая мелочь переворачивает игру, что настораживает. Я знаю, что Вася судье сказал, но разве за это стоит добивать? Получилось очень технично, и шансов не дали", - отметил он.

В следующем матче "Динамо" встретится на выезде с череповецкой "Северсталью" 8 января.