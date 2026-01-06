Шипачев назвал нормальным гол, который позволил бы ему набрать 1 000 очков

В начале третьего периода при счете 2:3 судьи после видеопросмотра не засчитали гол Борикова, Шипачев выступил в качестве ассистента

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Незасчитанный гол минского "Динамо" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА, который позволил бы форварду Вадиму Шипачеву благодаря передаче набрать 1 000 очков, был нормальным. Такое мнение журналистам высказал Шипачев.

"Динамо" уступило в Москве ЦСКА со счетом 2:4. В начале третьего периода при счете 2:3 судьи после видеопросмотра не засчитали гол Борикова. Шипачев выступил в качестве ассистента и мог набрать 1000-е очко в КХЛ. В эпизоде с первым голом "Динамо" Шипачев выступил в качестве ассистента и набрал 999 очков (314 голов + 685 результативных передач) в КХЛ.

"Посмотрели потом этот гол, который не засчитали. Там момент на усмотрение судей, хотя мне показалось, что был нормальный гол. Мы ни на что тут не влияем, значит, такое решение. Значит, надо забивать такой гол, который не будут просматривать", - сказал Шипачев.

38-летний нападающий рассказал, насколько часто его отвлекают разговорами о необходимости достичь рубежа в 1 000 очков.

"Я бы хотел этот груз сбросить еще в прошлом году, значит, не так хорошо играю, видите, как "кайфую". Мучаюсь с этим уже четвертый месяц, напоминают об этом каждый день. Что касается того, что мы одни из лидеров, то тренерский штаб говорит нам, чтобы мы обращали внимание на свою игру. Работа идет, никто не кайфует, не расслабляется", - отметил он.