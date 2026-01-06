Умер игрок футзального клуба "Норильский никель" Алекс Фелипе

Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Бразильский игрок норильского футзального клуба "Норильский никель" Алекс Фелипе умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

6 января "Норильский никель" провел первый матч полуфинальной стадии Кубка России в гостях против "Ухты" (2:2), в котором принимал участие Фелипе.

"Сегодня после матча с "Ухтой" скоропостижно ушел из жизни игрок "Норильского никеля" Алекс Фелипе. Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой. Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким нападающего", - говорится в сообщении.

Фелипе выступал за "Норильский никель" с 2020 года. Вместе с клубом бразилец становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского "Спортинга", с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.