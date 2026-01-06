Сальников поделился ожиданиями от 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта Владимир Сальников © Максим Туманов/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников надеется на торжество всех спортивных ценностей и идеалов в 2026 году. Об этом он рассказал ТАСС.

"Чего ожидать в следующем году? Мы все будем работать. Спортсмены будут готовиться к стартам, тренеры - тренировать. Очень хочется надеяться на торжество всех ценностей и спортивных идеалов в следующем году", - сказал Сальников.