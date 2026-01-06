Российский хоккеист Замула перешел в "Коламбус"

Россиянина 4 января отстранили за неявку в расположение фарм-клуба "Питтсбурга", а на следующий день выставили на драфт отказов с целью расторжения контракта, после чего он стал свободным агентом

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Российский защитник Егор Замула, находившийся в статусе свободного агента, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". Об этом сообщил представитель игрока Дэн Мильштейн на своей странице в X.

Соглашение с игроком рассчитано на один год.

31 декабря Замула в результате обмена перешел из "Филадельфии" в "Питтсбург". 4 января его отстранили за неявку в расположение фарм-клуба, а на следующий день выставили на драфт отказов с целью расторжения контракта. После прохождения этой процедуры он стал свободным агентом.

Замуле 25 лет. В НХЛ он дебютировал в апреле 2021 года в составе "Калгари". С сезона-2020/21 стал игроком "Филадельфии". В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 1 результативная передача в 13 матчах.

"Коламбус" занимает последнее, 8-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 43 очка в 41 матче. Следующую игру команда проведет в ночь на 7 января на выезде против "Сан-Хосе". За "Коламбус" выступают несколько российских игроков - вратарь Иван Федотов, защитник Иван Проворов, нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.