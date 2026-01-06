Определились все четвертьфиналисты Кубка Африки по футболу

Последним участником стадии стала сборная Кот-д'Ивуара

Болельщики сборной Алжира © Mosa'ab Elshamy/ AP Photo

РАБАТ, 7 января. /ТАСС/. Сборная Кот-д'Ивуара со счетом 3:0 обыграла команду Буркина-Фасо в матче 1/8 финала Кубка африканский наций по футболу и стала последним участником четвертьфинальной стадии турнира. Соревнование проходит в Марокко.

В четвертьфинале ивуарийцы сыграют с командой Египта. Также на этой стадии встретятся сборные Мали и Сенегала, Камеруна и Марокко, Алжира и Нигерии. Встречи пройдут 9 и 10 января.

Кубок Африки завершится 18 января. В турнире участвуют сборные 24 стран Африки. Матчи проходят в шести городах Марокко. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара.