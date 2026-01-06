Футзальный клуб "Норильский никель" окажет поддержку семье Фелипе

Спортсмену стало плохо в аэропорту Ухты незадолго до вылета

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Руководство футзального клуба "Норильский никель" окажет всевозможную поддержку семье умершего бразильского игрока Алекса Фелипе. Об этом сообщил спортивный директор Павел Белкин, комментарий которого предоставлен пресс-службой команды.

6 января Фелипе принял участие в первом матче 1/2 финала Кубка России против "Ухты" (2:2). Спортсмену стало плохо в аэропорту Ухты незадолго до вылета.

"Сложно подобрать слова, - сказал Белкин. - Мы все потрясены случившимся. Клуб потерял одного из своих лидеров, великолепного игрока и отличного человека, который был частью нашей команды с 2020 года. Это черный день для нашего клуба и всего российского футзала. Наши молитвы вместе с родными и близкими Алекса. Клуб окажет всевозможную поддержку семье".

Фелипе умер в возрасте 32 лет. Он выступал за "Норильский никель" с 2020 года. Вместе с клубом бразилец становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского "Спортинга", с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.