Два очка Кучерова помогли "Тампе" победить "Колорадо" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Тампы" Никита Кучеров © Mike Carlson/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал две передачи в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо".

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Тампы". В составе победителей шайбы забросили Джейк Гюнцель (20-я минута), Земгус Гиргенсонс (38), Брендон Хэйгел (49) и Энтони Сирелли (59). У проигравших отличились Паркер Келли (24) и Брок Нельсон (30). Российский форвард "Колорадо" Захар Бардаков отметился передачей в эпизоде с первым голом команды.

Кучеров продлил результативную серию до 8 матчей, на счету 32-летнего форварда "Тампы" теперь 61 очко (20 шайб + 41 передача). Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона.

"Тампа" одержала восьмую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 55 очков в 42 матчах. "Колорадо" лидирует в Центральном дивизионе, имея в активе 69 очков после 42 встреч.

В следующем матче "Тампа" 11 января в гостях сыграет с "Филадельфией". "Колорадо" 9 января примет "Оттаву".