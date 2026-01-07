Илья Сорокин установил рекорд "Нью-Йорк Айлендерс" по "сухим" матчам

Он в 26-й раз отыграл "на ноль" за команду

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин © AP Photo/ Frank Franklin II

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин обновил клубный рекорд по количеству проведенных матчей "на ноль" в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам в домашней игре с "Нью-Джерси" (9:0). В его активе теперь 26 игр "на ноль" в НХЛ, что стало лучшим результатом в истории франшизы. Ранее рекорд принадлежал канадцу Гленну Решу, который выступал за клуб с 1974 по 1981 год, став обладателем Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне на счету россиянина четыре матча "на ноль", что является лучшим результатом в регулярном чемпионате. Всего голкипер в сезоне-2025/26 провел 25 матчей, одержав 13 побед при показателе отраженных бросков 91,5%.