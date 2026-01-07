Самсонова вышла в третий круг теннисного турнира в Брисбене

Россиянка в двух сетах переиграла Эмерсон Джонс из Австралии

Редакция сайта ТАСС

Людмила Самсонова © AP Photo/ Adam Hunger

СИДНЕЙ, 7 января. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова обыграла австралийку Эмерсон Джонс в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Самсоновой, посеянной на турнире под 10-м номером. В следующем круге россиянка сыграет с Александрой Саснович из Белоруссии, игра пройдет в ночь на 8 января по московскому времени.

В другом матче дня россиянка Анна Калинская уступила американке Джессике Пегуле со счетом 2:6, 6:2, 4:6.

Самсоновой 27 лет, она находится на 17-й строчке в рейтинге WTA в одиночном разряде. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре она выиграла три титула. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема в одиночном разряде является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500, призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала белоруска Арина Соболенко. Единственной россиянкой, выигрывавшей турнир, является Мария Шарапова (2015).