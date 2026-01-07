Форвард "Эдмонтона" Подколзин отдал две передачи в матче НХЛ с "Нэшвиллом"

"Эдмонтон" одержал домашнюю победу со счетом 6:2

Форвард "Эдмонтона" Василий Подколзин © Bruce Bennett/ Getty Images

ОТТАВА, 7 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилла".

Матч завершился со счетом 6:2 в пользу "Эдмонтона". В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (9, 36-я и 60-я минуты), Кёртис Лазар (37), Каспери Капанен (39) и Леон Драйзайтль (54). У проигравших отличились Райан О'Райли (44) и Ник Бланкенбург (45).

Подколзин ассистировал в эпизодах с шайбами Капанена и Драйзайтля. Всего в этом сезоне 24-летний форвард набрал 18 очков (9 шайб + 9 передач) в 43 матчах. Макдэвид оформил второй хет-трик в сезоне, канадец лидирует в гонке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата, на его счету теперь 75 очков (28 шайб + 47 передач)

"Эдмонтон" занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 48 очков в 43 матчах. "Нэшвилл" идет пятым в Центральном дивизионе, имея в активе 42 очка после 42 встреч. В следующем матче "Эдмонтон" 9 января в гостях сыграет с "Виннипегом", "Нэшвилл" в этот же день примет "Нью-Йорк Айлендерс".

В другом матче игрового дня "Вегас" на выезде в овертайме победил "Виннипег" (4:3), российский форвард гостей Дорофеев отметился результативной передачей. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 19 бросков в гостевой игре с "Торонто" (1:4).