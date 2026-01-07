Алексей Швед назвал отличия между российским и китайским баскетболом

Ранее он выступал за китайский "Шаньси Лунгс"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Баскетбол в Китае отличается от российского большим числом контактов во время игры, при этом судьи в китайском чемпионате редко останавливают матчи из-за фолов. Об этом ТАСС рассказал баскетболист казанского УНИКСа Алексей Швед, в 2023-2024 годах выступавший за китайский "Шаньси Лунгс".

"Там правила что-то между НБА (Национальной баскетбольной ассоциацией - прим. ТАСС) и европейскими лигами, по 12 минут четверть, больше контактов, очень быстрый баскетбол, как таковых фолов нет, очень редко свистят", - ответил Швед на вопрос об отличиях баскетбола в Китае и России.

Шведу 37 лет, в прошлом сезоне он выступал за петербургский "Зенит", который покинул в августе. В Единой лиге ВТБ ранее он играл за подмосковные "Химки" и московский ЦСКА. Защитник является четырехкратным чемпионом России, он дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В составе сборной России он становился бронзовым призером Олимпиады (2012) и чемпионата Европы (2011). С ноября 2025 года Швед выступает за УНИКС.