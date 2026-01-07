РУСАДА подписало соглашения с 59 общероссийскими спортивными федерациями

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к началу 2026 года подписало соглашения о сотрудничестве с 59 общероссийскими спортивными федерациями. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"На сегодня заключены соглашения с 59 общероссийскими спортивными федерациями, - рассказала Логинова. - Важно понимать: соглашение - это не финансовый инструмент, а сигнал о позиции руководства федерации: "Мы на стороне чистого спорта". В приложении к соглашению перечислены конкретные совместные мероприятия: от лекций до интерактивных специальных проектов. И, что немаловажно, программа может актуализироваться, то есть сотрудничество живое, а не формальное".

За последние два месяца РУСАДА подписало соглашения о сотрудничестве с Федерацией падела России, Федерацией фитнес-аэробики России, Федерацией бейсбола и софтбола России, со Всероссийской федерацией фиджитал-спорта.