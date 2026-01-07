Передача Хуснутдинова не спасла "Бостон" от поражения в матче НХЛ с "Сиэтлом"

Также голевым пасом отметился российский защитник "Бостона" Никита Задоров

Форвард "Бостона" Марат Хуснутдинов © AP Photo/ Frank Franklin II

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Российские игроки "Бостона" Никита Задоров и Марат Хуснутдинов отдали по одной результативной передаче в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сиэтла".

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу "Сиэтла". В составе победителей шайбы забросили Джордан Эберле (9-я минута), Бэркли Каттон (23 и 55), Бен Майерс (39), Джаред Макканн (40) и Каапо Какко (51 и 60). У проигравших отличились Давид Пастрняк (13 и 27), Мэйсон Лорей (55) и Виктор Арвидссон (58).

Хуснутдинов и Задоров ассистировали в эпизоде с первым голом. В активе Задорова теперь 14 очков (1 шайба + 13 передач) в 43 матчах, Хуснутдинов набрал 14 очков (5 + 9) в 38 играх.

"Бостон" занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 46 очков в 43 матчах. "Сиэтл" идет третьим в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 47 очков после 41 встречи. В следующей игре "Бостон" 9 января примет "Калгари", "Сиэтл" в этот же день на своем льду сыграет с "Миннесотой".

Российские игроки "Коламбуса" Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Кирилл Марченко отдали по одной голевой передаче в гостевой встрече с "Сан-Хосе" (2:5), защитник хозяев Дмитрий Орлов также отметился результативным пасом.