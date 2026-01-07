Андреев стал девятым ски-альпинистом РФ, получившим международную лицензию

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Владислав Андреев стал девятым представителем российского ски-альпинизма, получившим от Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) лицензию. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Андрееву 38 лет, он является участником всероссийских соревнований по ски-альпинизму. Андреев получил лицензию ISMF как официальное лицо.

Ранее обладателями международных лицензий "Элита" стали Александр Антонов, Андрей Федоров, отобравшийся на Олимпиаду Никита Филиппов, Ирина Рачинская, Даниил Слушкин, Ирина Умницына, Павел Якимов и Дарья Зинченко.

Ближайший этап Кубка мира по ски-альпинизму пройдет с 15 по 16 января в Куршевеле (Франция).