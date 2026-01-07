Дегтярев подарил мальчику мотоботы в рамках "Елки желаний"

Министр спорта исполнил желание 14-летнего Ивана из Троицка

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе акции "Елка желаний" исполнил желание 14-летнего Ивана из Троицка Челябинской области, подарив ему мотоботы.

Подарок передал министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов. Мотоботы позволят мальчику, занимающемуся автоспортом, проводить тренировки и участвовать в соревнованиях.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В инициативе традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.