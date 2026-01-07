Свечникова признали третьей звездой дня в НХЛ

Он отметился четырьмя результативными передачами в матче против "Далласа"

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Каролины" Андрей Свечников © Jared C. Tilton/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В домашней игре против "Далласа" (6:3) Свечников отдал четыре передачи. Он во второй раз в карьере набрал четыре очка в одном матче.

Первой звездой стал канадский форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Энтони Дюклер, забросивший три шайбы и отдавший две передачи в домашнем матче против "Нью-Джерси" (9:0).

Второй звездой признан канадец Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", оформивший хет-трик в домашней игре против "Нэшвилла" (6:2).