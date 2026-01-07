Бегунья Перепелица получила травму ключицы перед "Рождественскими стартами"

Турнир проходит в Екатеринбурге

Яна Перепелица © Альберт Стародубцев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Спортсменка из Краснодарского края Яна Перепелица получила травму ключицы на турнире "Рождественские старты" во время разминки за час до забега на 1 000 метров, в котором должна была принять участие. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Перепелица в разминочной зоне была сбита с ног одним из спринтеров, готовившимся к финалу. По его словам, Перепелица шла по зоне в наушниках, что притупило ее внимательность и стало причиной столкновения.

Как сообщила ТАСС находящаяся на арене врач, предварительный диагноз - перелом ключицы. Перепелица будет в ближайшее время отправлена в одну из екатеринбургских медицинских клиник.