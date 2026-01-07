Бегунья Перепелица получила травму ключицы перед "Рождественскими стартами"
Редакция сайта ТАСС
07:46
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Спортсменка из Краснодарского края Яна Перепелица получила травму ключицы на турнире "Рождественские старты" во время разминки за час до забега на 1 000 метров, в котором должна была принять участие. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Перепелица в разминочной зоне была сбита с ног одним из спринтеров, готовившимся к финалу. По его словам, Перепелица шла по зоне в наушниках, что притупило ее внимательность и стало причиной столкновения.
Как сообщила ТАСС находящаяся на арене врач, предварительный диагноз - перелом ключицы. Перепелица будет в ближайшее время отправлена в одну из екатеринбургских медицинских клиник.