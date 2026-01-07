Родионенко: гимнастки США захотят вернуть себе лидерство на ближайшем ЧМ

Соревнования состоятся в октябре в Роттердаме

Редакция сайта ТАСС

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко © Михаил Почуев/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Американские гимнастки к чемпионату мира-2026 должны подготовить более сложные программы, чтобы бороться за победу на этом турнире. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

На ЧМ-2025, который проходил в октябре в Индонезии, женская сборная США завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали. Американки вместе с британками поделили 5-6 места в медальном зачете, уступив выступавшим в нейтральном зачете россиянкам, которые благодаря Ангелине Мельниковой стали первыми (2-1-0), а также командам Алжира (1-1-0), Китая (1-0-2) и Японии (1-0-1).

"Если вспомнить чемпионат мира в Джакарте, то можно сделать некоторый вывод, что женская гимнастика сделала небольшой шаг назад в своем развитии, - считает Родионенко. - У спортсменок нет очень сложных элементов, сложных прыжков, какими обладала та же американка Симона Байлз в свои лучшие годы. Но каких-то глобальных заключений я бы не стала пока делать, предлагаю дождаться чемпионата мира, который пройдет в октябре этого года. Мы ждем, что та же сборная США выйдет на этот турнир со сложными программами для того, чтобы претендовать на победу".

На ЧМ-2023 американки завоевали четыре золотых медали из шести возможных, на Олимпиаде 2024 года в Париже - три из шести.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике будет проходить с 17 по 25 октября в Роттердаме. Это будет первый квалификационный турнир на Олимпиаду-2028. Сборные, занявшие первые три места в мужском и женском командных первенствах, станут обладателями путевок на Игры в Лос-Анджелес.