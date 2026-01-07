World Athletics в 8 раз сократила число легкоатлетов из России в допинг-пуле

В международный регистрируемый пул допинг-тестирования на первый квартал 2026 года вошли пять российских легкоатлетов

Редакция сайта ТАСС

Данил Лысенко © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в восемь раз сократила представительство российских легкоатлетов в своем регистрируемом пуле допинг-тестирования. Об этом свидетельствуют документы World Athletics, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В международный регистрируемый пул допинг-тестирования на первый квартал 2026 года вошли только пять российских легкоатлетов из 40, находившихся в предыдущем списке. Это прыгуны в высоту Данил Лысенко и Мария Кочанова, а также ходоки Эльвира Новосельцева, Максим Денисов и Сергей Кожевников.

Вне усиленного допинг-контроля со стороны международной федерации остались Александр Соловьев, Тимур Моргунов, Михаил Шмыков и Полина Кнороз (все - прыжки с шестом), Анастасия Колчина, Клавдия Афанасьева, Василий Мизинов, Сергей Широбоков и Рейхан Каграманова (все - спортивная ходьба), Мария Ласицкене, Илья Иванюк, Степан Веткин и Наталья Спиридонова (все - прыжки в высоту), Валерий Пронкин, Андрей Романов, Елизавета Царева и Софья Палкина (все - метание молота), Артем Макаренко, Федор Иванов, Константин Крылов, Максим Шелих, Серафим Солодовников, Полина Ткалич, Дарья Азарова, Эмилия Тангара, Ксения Дружинина, Виктория Погребняк, Екатерина Ивонина и Кристина Макаренко (все - бег), Александра Перова (метание копья), Алексей Худяков и Виолетта Игнатьева (оба - метание диска), Дарья Нидбайкина и Екатерина Конева (обе - тройной прыжок), а также многоборка Софья Якушина, летом рассказавшая ТАСС о получении турецкого гражданства.

Спортсмены, включенные в международные пулы допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в марте 2022 года приняла решение не допускать россиян и белорусов до участия в своих турнирах после обострения ситуации на Украине.