Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Брисбене

Россиянка в трех сетах переиграла Оливию Гадеки из Австралии

СИДНЕЙ, 7 января. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла австралийку Оливию Гадеки в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:2 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под шестым номером. В следующем круге россиянка сыграет с чешкой Линдой Носковой (девятый номер посева).

Андреевой 18 лет. Она является девятой ракеткой мира, в активе россиянки три победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500, призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала белоруска Арина Соболенко. Единственной россиянкой, выигрывавшей турнир, является Мария Шарапова (2015).