Игрока футзального клуба "Норильский никель" Фелипе похоронят в Сан-Паулу

Он скончался во вторник в возрасте 32 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Бразильский игрок футзального клуба "Норильский никель" Алекс Фелипе будет похоронен в Сан-Паулу. Об этом ТАСС рассказал начальник команды Олег Андреев.

6 января Фелипе принял участие в первом матче 1/2 финала Кубка России против "Ухты" (2:2). Спортсмену стало плохо в аэропорту Ухты незадолго до вылета. Спасти его не удалось.

"Клуб полностью все сделает для того, чтобы Алекс был достойно похоронен на родине, поддерживает его семью, - сказал Андреев. - Мы занимаемся сейчас перевозкой его тела из Ухты в Сан-Паулу. Все будет сделано достойно".

Фелипе умер в возрасте 32 лет. Он выступал за "Норильский никель" с 2020 года. Вместе с клубом бразилец становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского "Спортинга", с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.